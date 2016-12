Hong Kong, lo "zio Starbucks" conquista il web durante il tifone Haima

Piogge forti e venti violenti, centinaia di voli cancellati, strade semideserte, scuole, uffici e negozi chiusi, ripercussioni in borsa e, soprattutto, tanta acqua: questo è quanto causato dal tifone Haima che in questi giorni si è abbattuto su Hong Kong. Ma lo "zio Starbucks" sembra proprio non interessarsi. La star del tifone è proprio lui: "uncle Starbucks", così ribattezzato perché, nonostante sia circondato dall'acqua, continua a bere il caffè e a leggere il giornale in un negozio della nota catena americana, che si trova all'interno di un centro commerciale cinese, in quel momento allagato. La foto, postata sui social, è diventata virale ed è diventata oggetto di divertenti parodie.