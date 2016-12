19 ottobre 2014 Hong Kong, la polizia carica i manifestanti: ci sarebbero almeno 20 feriti Gli agenti hanno colpito i manifestanti, alcuni dei quali sono stati portati via in barella: si parla di ferite alla testa, fratture e contusioni Tweet google 0 Invia ad un amico

06:25 - Dopo una carica della polizia ci sarebbero almeo 20 feriti tra gli studenti scesi in piazza a Hong Kong. Gli agenti hanno colpito i manifestanti, alcuni dei quali sono stati portati via in barella: si parla di ferite alla testa, fratture e contusioni. In un comunicato, la polizia ha spiegato di aver condotto "un'azione determinata all'uso minimo della forza per disperdere la folla ed evitare che la situazione degenerasse".

Secondo quanto emerso, decine di agenti in tenuta antisommossa hanno caricato nella notte un gruppo di manifestanti a Mongkok, uno dei tre siti occupati dalla protesta che va avanti da tre settimane nell'ex colonia britannica.