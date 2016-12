Hong Kong, gli studenti restano in strada "Ma libereremo accesso a uffici governo"

5 ottobre 2014 Hong Kong, gli studenti restano in strada

14:05 - Hong Kong continua a vivere ore di tensione con decine di migliaia di persone per le strade a reclamare la democrazia, mentre su di loro incombe la minaccia di un intervento della polizia. Il capo del governo locale, Chun-ying Leung, del quale i contestatori hanno chiesto la testa, ha lanciato sabato un ultimatum: le strade devono essere sgombrate entro lunedì. La replica degli studenti: "Libereremo l'accesso agli uffici del governo".

Come conferma uno dei leader manifestanti, il giovane Joshua Wong, 17 anni, gli studenti di Hong Kong non mollano, nonostante l'ultimatum della polizia, giudicando insufficiente la risposta del governo alle violenze sui manifestanti messe in atto dai simpatizzanti governativi, in particolare a Mongkok. Tuttavia aboliranno il presidio davanti agli uffici del governo, permettendo l'accesso agli impiegati. I manifestanti hanno anche deciso di abbandonare il presidio di Mongkok, sulla penisola di Kowloon, invitando tutti a raggiungere la concentrazione principale nel quartiere di Admiralty, sull'isola di Hong Kong, dove l'occupazione non è stata revocata.