Honduras, proteste post-elettorali: dichiarato stato di emergenza

In Honduras è stato decretato lo stato d'emergenza per cercare di porre fine alle proteste che si moltiplicano sulla scia dell'incerto esito delle elezioni presidenziali di domenica scorsa. La commissione elettorale ha annunciato il ricomputo di parte delle schede, e ancora non è stato dichiarato il vincitore tra il presidente uscente Juan Orlando Hernandez e lo sfidante di sinistra, alvador Nasralla.