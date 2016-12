Honduras delitto Caceres: 3 arresti

Sono tre le persone arrestate in Honduras per un coinvolgimento nell'omicidio della leader ambientalista Berta Càceres, nota per le sue battaglie ecologiste e per quelle a favore dei diritti degli indigeni, uccisa giovedì. Lo ha fatto sapere la polizia del Paese. Altre due persone erano state arrestate venerdì. Una delle figlie però crede che si tratti di un delitto politico: "I veri colpevoli sono lo Stato e l'impresa che costruirà una diga".