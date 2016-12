Honduras, boom di gemelli in classe

Nessuno sa come mai, ma pare che a Danli, un paesino in Honduras di 45mila anime, i parti gemellari siano all'ordine del giorno. O quasi. Solo negli ultimi due mesi e mezzo le coppie che hanno partorito due gemelli sono 19, un numero che si aggiunge alla già prosperosa popolazione di sosia. Qualche esempio? Nel solo liceo di Danli ci sono ben 22 coppie di fratelli fotocopia per la grande gioia, si fa per dire, dei prof che continuano a confonderli.