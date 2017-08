Hollywood, con le salviettine struccanti ripulisce la stella di Trump: "Solo rispetto per il mio presidente"

Con gli scatti postati su Twitter ha pubblicizzato la sua impresa che ha raccolto valanghe di like e sfottò. Oltre ogni previsione. E' andata così a Makenna Greenwald che passeggiando lungo l'hollywoodiana Walk of Fame ha notato una stella particolarmente danneggiata e vandalizzata da scritte e scarabocchi. E non ci ha pensato due volte a ripulirla con le salviettine struccanti che aveva in borsa fino a donarle l'antico splendore. Ma non era una stella qualsiasi, bensì quella in onore di Donald Trump. "Solo rispetto per il mio presidente": la didascalia che accompagnava le foto ha suscitato like di approvazione ma anche tanta ironia.