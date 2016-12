Hollande:rivoluzione per il Pianeta

"A Parigi ci sono state grandi rivoluzioni in due secoli ma oggi è una grande rivoluzione per il Pianeta contro il cambiamento climatico". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande nel discorso ai delegati della Cop21, sottolineando che "la data 12 dicembre resterà una grande data", in cui si segna un passo importante nella "lotta per l'uguaglianza e i diritti umani".