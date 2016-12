Hollande rinuncia a revoca della nazionalità per sospetti terroristi

"La minaccia terroristica non è mai stata così elevata, la guerra sarà ancora lunga". Francois Hollande si rivolge così ai cittadini francesi annunciando la rinuncia alla riforma costituzionale che avrebbe introdotto la revoca della nazionalità per chi si macchia del reato di terrorismo. "Serve un'azione determinata a livello europeo", aggiunge l'inquilino dell'Eliseo.

Hollande, che ha toccato un nuovo minimo di popolarità nei sondaggi (18%), ha dunque rinunciato a riunire le camere nel Congresso di Versailles e a far votare i parlamentari per inserire lo stato d'emergenza e la revoca della nazionalità agli accusati di terrorismo nella carta costituzionale.



La regola più controversa, che ha spaccato la maggioranza e trovato l'opposizione della destra, era quella di privare della nazionalità francese i terroristi con doppia cittadinanza. La revoca non sarebbe infatti stata possibile per quelli con un solo passaporto, che sarebbero rimasti apolidi. "Non devierò - ha aggiunto - dagli impegni che ho preso per garantire la sicurezza del Paese".