Hollande replica a Trump: "Ue non ha bisogno di consigli esterni"

"L'Europa non ha bisogno di consigli dall'esterno che le dicano cosa fare". Così il presidente francese Francois Hollande ha risposto alle critiche di Donald Trump all'Ue. "L'Europa sarà sempre pronta a proseguire la cooperazione transatlantica, ma questa si determinerà in funzione dei suoi interessi e dei suoi valori", ha aggiunto. E sulla Nato, ha detto, "non sarà obsoleta fino a quando non lo saranno anche le minacce".