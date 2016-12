01:31 - Il presidente francese, Francois Hollande, in diretta televisiva su Tf1, ha confermato che se l'indice di disoccupazione non calerà non intende ripresentarsi per un secondo mandato all'Eliseo nel 2017. Hollande ha promesso di "riformare" la Francia fino alla fine del quinquennio ed ha insistito sulla necessità che il Paese "riprenda fiducia", perché "ha tutte le qualità per riuscirci".