Hollande: "L'Europa deve rispondere a Trump con fermezza"

"L'Europa deve rispondere con fermezza a Donald Trump". Lo ha dichiarato il presidente francese, François Hollande, che in giornata dovrebbe sentire al telefono il presidente degli Stati Uniti. Hollande è a Lisbona per partecipare al vertice dei Paesi del Mediterraneo, in seno al quale si cercherà di trovare una posizione comune su temi come immigrazione, sicurezza e crescita economica.