Hollande bandisce lo champagne dall'Eliseo: "E' una cosa da ricchi"

17:35 - "Niente champagne è cosa da ricchi". Il presidente della Repubblica francese, Francois Hollande, ha deciso di bandire le bollicine dall'Eliseo, almeno durante le cerimonie ufficiali. A rivelarlo alla stampa francese è stato Pierre-Emmanuel Taittinger, presidente della celebre maison di champagne di Reims, secondo il quale "Hollande ama il vino ma non osa dirlo".

Stando alle dichiarazioni di Taittinger, durante la visita della cancelliera Angela Merkel l'8 luglio 2012, Hollande avrebbe chiesto "una sola cosa per questa cerimonia di riconciliazione franco-tedesca: non bere champagne perche' lo champagne è una cosa da ricchi".



Neanche i predecessori dell'attuale presidente hanno dimostrato di apprezzare le cantine francesi. Taittinger ricorda infatti che: "Jacques Chirac preferiva la birra e Nicolas Sarkozy non beveva vino".