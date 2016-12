Hiroshima, 71 anni fa il bombardamento atomico: "Mai più armi nucleari"

I giapponesi hanno commemorato le vittime del primo bombardamento atomico della storia, che ha colpito 71 anni fa la città di Hiroshima . Circa 50mila persone si sono riunite al Parco della Pace, dove è collocato l'epicentro dell'esplosione. Tra loro i rappresentanti di 91 Paesi e dell'Unione europea. Il primo ministro nipponico Shinzo Abe ha deposto una corona di fiori e ha ribadito che intende lavorare per un mondo senza armi nucleari.

Giappone, 71 anni fa Hiroshima: in 50mila alla commemorazione 1 di 7 Afp Afp Giappone, 71 anni fa Hiroshima: in 50mila alla commemorazione In 50amila al Parco della Pace di Hiroshima, insieme al premier giapponese Shinzo Abe e ai rappresentanti di decine di Paesi, hanno osservato un minuto di silenzio all'ora dell'esplosione della bomba atomica il 6 agosto 1945. 2 di 7 Afp Afp Giappone, 71 anni fa Hiroshima: in 50mila alla commemorazione In 50amila al Parco della Pace di Hiroshima, insieme al premier giapponese Shinzo Abe e ai rappresentanti di decine di Paesi, hanno osservato un minuto di silenzio all'ora dell'esplosione della bomba atomica il 6 agosto 1945. 3 di 7 Afp Afp Giappone, 71 anni fa Hiroshima: in 50mila alla commemorazione In 50amila al Parco della Pace di Hiroshima, insieme al premier giapponese Shinzo Abe e ai rappresentanti di decine di Paesi, hanno osservato un minuto di silenzio all'ora dell'esplosione della bomba atomica il 6 agosto 1945. 4 di 7 Afp Afp Giappone, 71 anni fa Hiroshima: in 50mila alla commemorazione In 50amila al Parco della Pace di Hiroshima, insieme al premier giapponese Shinzo Abe e ai rappresentanti di decine di Paesi, hanno osservato un minuto di silenzio all'ora dell'esplosione della bomba atomica il 6 agosto 1945. 5 di 7 Afp Afp Giappone, 71 anni fa Hiroshima: in 50mila alla commemorazione In 50amila al Parco della Pace di Hiroshima, insieme al premier giapponese Shinzo Abe e ai rappresentanti di decine di Paesi, hanno osservato un minuto di silenzio all'ora dell'esplosione della bomba atomica il 6 agosto 1945. 6 di 7 Afp Afp Giappone, 71 anni fa Hiroshima: in 50mila alla commemorazione In 50amila al Parco della Pace di Hiroshima, insieme al premier giapponese Shinzo Abe e ai rappresentanti di decine di Paesi, hanno osservato un minuto di silenzio all'ora dell'esplosione della bomba atomica il 6 agosto 1945. 7 di 7 Afp Afp Giappone, 71 anni fa Hiroshima: in 50mila alla commemorazione In 50amila al Parco della Pace di Hiroshima, insieme al premier giapponese Shinzo Abe e ai rappresentanti di decine di Paesi, hanno osservato un minuto di silenzio all'ora dell'esplosione della bomba atomica il 6 agosto 1945. leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 6 agosto 1945, alle 8.15 ora locale, il bombardiere Enola Gay sganciò su Hiroshima la bomba. Gran parte della città fu immediatamente annichilita. Entro la fine di quell'anno morirono 140mila persone. Molte altre hanno continuato a portare le ferite sul corpo e nella memoria per il resto della loro vita. Tre giorni più tardi gli americani lanciarono una seconda bomba sulla città di Nagasaki.



Dopo un minuto di raccoglimento, durante la cerimonia solenne, il sindaco di Hiroshima Kazumi Matsui ha ricordato la visita del presidente Usa Barack Obama, che è "stata la prova che il profondo desiderio di Hiroshima di non tollerare il male assoluto è condiviso dal presidente Obama". Il capo della città ha lanciato al mondo un appello per chiedere il divieto dell'arma nucleare, "forma ultima dell'inumano"