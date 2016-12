Hillary Clinton,domenica si candida

06:18 - Hillary Clinton annuncerà domenica l'intenzione di correre per la seconda volta alla Casa Bianca. L'ex First Lady, senatore ed ex segretario di Stato dovrebbe comunicare la candidatura attraverso i social media, scrive il Daily News. Anche il Wall Street Journal aveva preannunciato l'annuncio della candidatura di Hillary per il fine settimana. Notizia condivisa su Facebook dalla ex first lady.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X