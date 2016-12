Hillary Clinton conquista i grandi elettori del Nevada

Il Nevada (6 grandi elettori) è stato attribuito a Hillary Clinton. Donald Trump, intanto, è avanti di oltre un milione di consensi rispetto alla candidata democratica. "E' una grande notte per l'America", commenta Curtis Ellis, consigliere di alto livello di Donald Trump, "E' una notte meravigliosa per gli Stati Uniti e una notte bellissima per tutte le persone nel mondo".