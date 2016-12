Hillary Clinton: "Con Obama progressi, continuare il suo percorso"

"Dobbiamo costruire sul progresso segnato dal presidente Barack Obama". Così Hillary Clinton, con accanto il presidente degli Stati Uniti Barack Obama sul palco di Charlotte, in North Carolina. "Passando da rivali politici a partner ad amici la mia stima per lui è cresciuta - ha detto la candidata democratica - come l'ammirazione per sua moglie Michelle e le loro straordinarie figlie".