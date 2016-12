Hillary Clinton: bene stretta armi

"Grazie Barack Obama per aver fatto un passo cruciale contro la violenza delle armi". Così Hillary Clinton ha commentato via Twitter le nuove misure annunciate dalla Casa Bianca per limitare l'uso delle armi da fuoco negli Stati Uniti. "Il nostro prossimo presidente deve rafforzare questo progresso, non allontanarsene", ha aggiunto l'ex first lady e candidata per le primarie dei democratici alle presidenziali americane.