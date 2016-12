Hillary a Obama: "No trivellazioni"

"La regione artica dell'Alaska è un tesoro unico. Le trivellazioni non sono un rischio che vale la pena correre". Lo afferma Hillary Clinton, la candidata democratica ed ex segretario di Stato, rompendo il fronte con Barack Obama, che ha dato il via libera alla Shell di trivellare nell'area. Si tratta, secondo la stampa locale, di una delle prime volte che Hillary Clinton mostra pubblicamente una posizione opposta a quella di Obama.