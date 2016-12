Herat, finisce missione Spagna

Con la cerimonia di ammaina bandiera nella sua base della provincia di Herat, la Spagna ha messo fine alla missione del suo contingente militare in Afghanistan durata 14 anni. Lo riferisce Tolo Tv. Madrid, per onorare simbolicamente il suo impegno per la democrazia in Afghanistan, ha deciso di mantenere 25 suoi militari che opereranno a partire dal quartier generale della missione internazionale della Nato a Kabul.