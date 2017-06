Helsinki, bimbo rischia di affogare in piscina: nessun bagnante lo aiuta

Lasciato solo dalla mamma che era andata in sauna, un bimbo di 5 anni è entrato in piscina rischiando di affogare. E' successo a Helsinki, in Finlandia. Come si vede dalle immagini delle telecamere di sicurezza, il piccolo non è solo in acqua ma gli altri bagnanti non fanno nulla per aiutarlo, nonostante le evidenti difficoltà del bimbo nel tenersi a galla. Solo quando è ormai privo di sensi viene soccorso e trasportato in ospedale.