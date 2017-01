Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce lʼIsis 1 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 2 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 3 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 4 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 5 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 6 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 7 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 8 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 9 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 10 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 11 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 12 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis 13 di 13 Instagram Instagram Helly Luv, la Beyoncé curda che infastidisce l'Isis leggi dopo slideshow ingrandisci

Protagonista di "Peshmerga", film presentato all'ultima edizione di Cannes dal filosofo e giornalista Bernard-Henri Lévy, Helly si è sempre schierata a sostegno del popolo curdo e dei miliziani peshmerga che combattono l'Isis. E' per questo motivo che i jihadisti "la vogliono morta", oltre che per lo stile di vita "dissoluto" che conduce. "È un insulto vivente a tutte le donne", scrivono su Twitter i militanti dello Stato Islamico, ricoprendola di insulti.



Helly è ormai una star. A 18 anni è volata a Los Angeles per inseguire il suo sogno: essere una donna libera di cantare e ballare. Diventata famosa nel 2013, con il brano "Risk it all", oggi si è guadagnata una fama mondiale e vanta milioni di seguaci sui social e visualizzazioni sul canale You Tube.



Scorrendo tra le foto postate sul suo profilo Instagram, ci sono diverse foto che ritraggono Helly insieme ai rifugiati o nei campi profughi: sotto gli hashtag #stopthewar e #peace, la cantante e attrice invoca il cessate il fuoco nei territori dilaniati dalle bombe. Nonostante le minacce ricevute, l'Isis non le fa paura: la musica è l'arma con cui continua a difendere il suo popolo.