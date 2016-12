Hasna Aitboulahcen, l'ultima svolta: non era lei la kamikaze di St. Denis

La notizia era stata diffusa nel pomeriggio dal sito e canale tv francese I-Télé e ora confermata da fonti di polizia dopo le analisi del Dna: Hasna Aitboulahcen, la cugina del "cervello" degli attentati di Parigi Abdelhamid Abaaoud, non è morta da kamikaze, come in un primo momento era stato riferito. E' l'ultima svolta nella ricostruzione del blitz di mercoledì nel covo dei terroristi a St. Denis, alla periferia di Parigi, da parte delle teste di cuoio francesi.



Non è stata lei, dunque, a farsi saltare in aria con la cintura esplosiva durante il blitz, ma un terzo uomo, ritrovato ieri notte fra le macerie, sulla cui identità non c'è ancora alcuna certezza. Sale dunque a tre il bilancio dei morti nell'attacco, oltre ad Hasna e ad Abdelhamid Abaaoud, identificati invece senza margini di dubbio.