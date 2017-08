Harvey, rottura degli argini a sud di Houston: evacuata contea | Trump: "Disastro epico"

Il sindaco di Houston, Sylvester Turner, in una conferenza stampa, ha detto che già 5.500 persone si trovano nei rifugi allestiti dalla città. Poi ha difeso la scelta di non evacuare la città: "Non volevo mettere in pericolo la vita di sei milioni e mezzo di persone, lasciandole per strada. Non so cosa sarebbe successo. L'ultima volta che la gente è fuggita da Houston sono morte un centinaio di persone. In molti sono rimasti bloccati sull'autostrada per Austin per dieci o dodici ore. E' stato il caos totale".