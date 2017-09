Harvey, la storia di Mattress Mack: il commerciante che ha ospitato gli sfollati nei suoi negozi di mobili

E' diventato l'eroe dell' uragano Harvey . Ha offerto due dei suoi negozi di mobili come riparo agli sfollati. E' questa la storia di Jim McIngvale , un commerciante americano, meglio conosciuto come "Mattress Mack" , perchè negli anni '90 era apparso in uno spot vestito da materasso. Ha ospitato oltre 400 persone, senza escludere i loro animali domestici. E' una vera e propria icona, tanto che è già online una petizione firmata da 170.000 persone , in cui si chiede che il 26 agosto diventi il " Mattress Mack Day ".

La storia - Sessantasei anni, sposato con tre figli. Mattress Mack si descrive come un capitalista e, allo stesso tempo, un assistente sociale. Il 26 agosto - proprio il giorno che le persone che hanno firmato la petizione vorrebbero istituire in suo onore - si è trovato la casa allagata e ha deciso di ospitare gli sfollati in due dei suoi grandi punti vendita "Gallery Forniture", per garantire loro un riparo al sicuro. Ha messo a disposizione mobili di ogni genere: letti, divani, armadi, e ha trasformato i ristoranti dei negozi in mense. "I mobili sono fatti per essere utilizzati", ha dichiarato McIngvale all'ABC News. Gli ospiti, intanto, danno il loro contributo aiutando nelle faccende quotidiane.



I camion della salvezza - Il commerciante ha anche messo a disposizione alcuni camion di sua proprietà per andare a prendere coloro che non riuscivano a raggiungere i suoi negozi a causa dell'acqua alta. "Abbiamo accompagnato circa 200 persone, erano bloccati nei ponti, nei minimarket o camminavano in acqua tra i serpenti e gli alligatori", ha dichiarato Mattress Mack all'ABC News.



I precedenti - Non è la prima volta che Mattress Mack si prodiga per aiutare il prossimo: già nel 2005 aveva aiutato e ospitato 200 vittime dell'uragano Katrina.



La petizione - Nella petizione aperta su Change.org si legge: "Quest'uomo è un'icona di Houston e merita di essere ricordato per sempre".