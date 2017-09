Harvey, fumo e fiamme in un impianto chimico in Texas Afp 1 di 3 Afp 2 di 3 Afp 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Intanto Houston, lontana una quarantina di chilometri da Crosby, appare sempre più come una città fantasma. Il sindaco spiega che in due aree, a est e a ovest della città, "i problemi per le inondazioni sono enormi", e le squadre di emergenza continuano a portare in salvo delle persone.



Passata la furia dell'uragano Harvey, nelle città texane è tornato il sole, ma resta la devastazione: strade deserte, piazze allagate, macerie ammassate fuori dalle case. Uno scenario davanti al quale il presidente Donald Trump chiama a raccolta il popolo americano con una giornata di preghiera in onore delle vittime, domenica.



In Texas e Louisiana le acque si sono ritirate in diverse zone colpite dalla tempesta, mentre alcune aree rimangono allagate. Il bilancio delle vittime è salito a 47 morti, 72mila persone sono state salvate, 136mila strutture sono state allagate e i danni ammontano a oltre 100 miliardi di dollari. E si continuano le ricerche porta a porta per individuare eventuali dispersi.



A Beaumont, circa 140 chilometri da Houston, 14 neonati sono stati evacuati con un elicottero da un ospedale, e non c'è acqua potabile. "La Fema sta cercando di portare acqua in bottiglia ma ci sono tanti ostacoli, Beaumont è come un'isola, tutte le strade principali sono allagate", racconta Debbie Elliot, che da domenica è in città per aiutare con i soccorsi. A Port Arthur l'inondazione è stata così violenta che l'acqua ha invaso persino uno dei rifugi allestiti per gli sfollati, e il sindaco Derrick Freeman ha postato un video in cui mostra la sua casa allagata.



Sugli Stati Uniti sta però per affacciarsi una nuova minaccia: l'uragano Irma, che si avvicina ai Caraibi con lo spettro di nuove alluvioni, stavolta sulla costa orientale.