Harvey e Irma: la coppia di ferro con il nome degli ultimi due uragani flagello degli Usa

In coppia, come Harvey e Irma, gli ultimi due uragani che hanno colpito gli Stati Uniti. Ma loro non sono venti e tempesta letali, bensì marito e moglie, in carne e ossa, dello Stato di Washington. Sposati dal 1942, Harvey e Irma Schluter, rispettivamente 104 e quasi 93 anni, non hanno nascosto lo stupore quando hanno appreso che i due recenti disastri naturali che hanno colpito gli Usa avevano i loro stessi nomi. "Non so come abbiano fatto a chiamarli Harvey e Irma - ha commentato la signora Schluter, - non so come funziona".