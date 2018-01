Harry e Meghan, Capodanno in Costa Azzurra ma su un volo low cost

Il principe Harry d'Inghilterra e la fidanzata Meghan Markle hanno festeggiato Capodanno in Costa Azzurra e per raggiungere la regione hanno viaggiato su un volo economico . I due erano seduti nei posti in coda all'aereo, quelli vicini ai bagni, in compagnia di tre guardie del corpo per garantire la loro incolumità. Continuano insomma i tentativi della famiglia reale di dare un'immagine più moderna e popolare.

Il volo - I promessi sposi sono stati fatti salire sull'aereo della British Airlines alle 09.55 da una scaletta riservata al personale prima che gli altri passeggeri prendessero posto. Il volo è partito dall'aeroporto londinese di Heathrow venti minuti prima dell'orario stabilito ed ha raggiunto Nizza con ampio anticipo. Harry e Meghan hanno provato a volare in incognito scegliendo un basso profilo. Secondo le testimonianze di alcuni passeggeri, entrambi hanno scelto dei vestiti casual e un cappellino per cercare di celare le proprie identità. Harry era seduto vicino al finestrino, Megan accanto e le tre guardie del corpo armate davanti e lateralmente.



All'arrivo - Sulla pista di atterraggio i due hanno trovato ad attenderli gli uomini di un reparto scelto della polizia francese. Da quanto trapelato, questo servizio non è stato richiesto dal Regno Unito, ma offerto dalla Francia per garantire la sicurezza dei due ospiti illustri.



I precedenti - Non è la prima volta che alcuni membri della famiglia reale britannica si spostano con un occhio di riguardo alle spese. A dare il buon esempio è stata anche la regina Elisabetta II, che per queste vacanze natalizie ha scelto di viaggiare in treno insieme al marito Filippo per raggiungere la residenza di Sandringham. Anche il fratello di Harry, William, aveva scelto un volo low cost per andare in Scozia.