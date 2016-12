Hannover, controlli ancora in corso

Sono ancora in corso i controlli delle forze dell'ordine nello stadio di Hannover dove nella serata di martedì è stata annullata la partita Germania-Olanda per un allarme bomba. Stando a quanto riportato da una portavoce della polizia locale "non è stato trovata alcuna traccia di esplosivo". Gli agenti sono ancora in azione, in diversi luoghi della città, ha aggiunto. Non è stato eseguito alcun arresto.