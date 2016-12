Hamas indice "Giornata di collera"

Una "Giornata di collera" è stata indetta da Hamas in Cisgiordania e a Gerusalemme est per venerdì al termine delle preghiere. Lo rendono noto media di Hamas a Gaza. In particolare si fa appello alle masse affinché affrontino l'esercito israeliano "per punirlo dei suoi crimini". Hamas si è rivolto anche ad altre forze palestinesi perché si uniscano alla lotta.