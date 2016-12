Halima Aden, la modella con il velo che sfida gli Usa

E' arrivata seconda ma la sua rimane comunque una vittora: Halima Aden , 19 anni, ha sfilato al concorso di bellezza Miss Minnesota indossando il jihab , il tradizionale copricapo arabo. La ragazza della Somalia ha proposto un'immagine di sè molto diversa dalle altre quarantacinque ragazze in concorso. La teenager non voleva vincere ma dimostrare che si può sfilare anche avendo rispetto delle tradizioni religiose, qualsiasi esse siano.

Halima, nata in un campo profughi, si è trasferita da bambina in Minnesota nella città di St. Cloud. Sorriso splendente e occhi profondi hanno incantato la giuria dimostrando che si può sfilare da modella anche senza scollature o tacchi vertiginosi. La bellezza è tornata a coprirsi stuzzicando la fantasia del pubblico con quello che c'è sotto il vestito. Durante la sfida in costume da bagno ha indossato un burkini mentre nella finale ha sfilato con un velo giallo su un vestito lungo blu.