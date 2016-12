Haiti, Onu: delusione per pochi aiuti dopo uragano Matthew

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha espresso la sua delusione per l'insufficienza degli aiuti di emergenza per Haiti, devastata dall'uragano Matthew. "Sono deluso dalla risposta della comunità internazionale. Spero sinceramente che i principali donatori tendano la propria mano in aiuto", ha detto Ban dopo una ricognizione in elicottero sulle regioni meridionali, le più colpite.