Haiti, autobus investe folla: 34 persone uccise

l'autobus era stracolmo di passeggeri e il conducente non è riuscito a mantenerne il controllo, forse a causa della strada dissestata.



La folla inferocita ha cercato di dare fuoco all'automezzo con il conducente e molti passeggeri intrappolati all'interno. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio.



Ad Haiti, a cause delle pessime condizioni delle strade, centinaia di persone muoiono ogni anno in incidenti stradali. Quello di Gonaives è il più grave per numero di vittime dall'inizio del 2017.