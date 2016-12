Hagel: Somers ucciso da terroristi

Luke Somers e un secondo ostaggio non americano sono stati uccisi dai terroristi di Al Qaeda, nel corso dell'operazione condotta dalle Forze speciali statunitensi in Yemen per liberarli. Lo afferma il segretario alla Difesa Usa, Chuck Hagel. "Somers e un secondo ostaggio non americano sono stati assassinati dai terroristi di Aqap", ha precisato Hagel, confermando ufficialmente la morte del reporter americano, rapito più di un anno fa in Yemen.