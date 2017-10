Hackerato il sito a luci rosse Pornhub: milioni di utenti a rischio

Il funzionamento del virus - Una volta installato, il malware ha agito per più di un anno come un aggiornamento del browser di navigazione, ma ha indirizzato su un sito malevolo. Questo tipo di software viene solitamente utilizzato come frode pubblicitaria online per generare denaro attraverso clic su falsi annunci. Gli stessi in cui si sono imbattuti gli utenti di Pornhub che lo hanno incautamente scaricato. L'infezione potrebbe aver installato qualunque programma, da malware capaci di rubare dati a software che chiedono un riscatto per sbloccare il pc. Al momento, Pornhub non commenta.