Hacker su Sony, dubbi su Corea N.

22:17 - Potrebbe non esserci la Corea del Nord dietro gli hacker che hanno attaccato la Sony Pictures creando un enorme caso attorno al film satirico "The Interview". Secondo alcuni cyber-esperti citati dalla Cnn forse bisognerebbe credere a Pyongyang quando dice di esserne estranea. "Per noi è chiaro che loro non sono inequivocabilmente responsabili dell'attacco", ha detto Sam Glines, che dirige la società di cyber-sicurezza Norse.