Hacker, Senato Usa pronto a sanzionare la Russia | Il Nyt: "Trump ricattabile"

La mossa potrebbe mettere in forte imbarazzo il presidente eletto Donald Trump, che invece vorrebbe voltare pagina con la Russia dopo le accuse di interferenze elettorali da parte dell'intelligence Usa: accuse contro cui Trump ha preso più volte posizione. La situazione potrebbe dar fastidio anche al futuro capo della diplomazia Usa Rex Tillerson, l'uomo che rimane al centro dell'attenzione per la sua amicizia con Vladimir Putin alla vigilia della sua audizione al Senato.



Fbi: "Non ci sono prove contro Mosca" - L'Fbi non ha raccolto alcuna prova che confermi che gli hacker russi abbiano violato con successo la campagna di Donald Trump o il comitato nazionale repubblicano (Rnc). Lo ha detto il direttore dell'Fbi James Comey in una audizione al Congresso. "Sono riusciti ad hackerare solo alcune campagne elettorali repubblicane a livello statale e un vecchio dominio che l'Rnc non usa più", ha spiegato.



Nyt: "Russi hanno raccolto informazioni contro Trump" - Sarebbero di natura "volgare" alcune presunte informazioni compromettenti su Donald Trump in mano dei russi di cui i vertici dell'intelligence americana hanno di recente informato il presidente Barack Obama e il presidente eletto Donald Trump. Lo rende noto il New York Times, sottolineando che non è ancora chiaro se il materiale in questione sia da considerarsi attendibile. Secondo il giornale inoltre voci sul rapporto erano cominciate a circolare a Washington già nelle scorse settimane tra politici e giornalisti.