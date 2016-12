01:10 - Con l'attacco informatico messo a a segno da hacker che si dicono pro-Isis agli account Twitter e YouTube del Comando Centrale Usa "i network operativi militari del Centcom non sono stati compromessi e non c'è alcun impatto operativo per il Comando Centrale Usa". Lo afferma in un comunicato lo stesso Centcom, precisando che l'intrusione informatica viene gestita "come un mero caso di cyber-vandalismo".