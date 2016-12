Hacker Isis attaccano ministeri Gb

Alcuni hacker vicini all'Isis hanno preso di mira le mail di alcuni ministri chiave del governo britannico. La violazione dei sistemi informatici è stata scoperta dall'agenzia di Intelligence di Londra. Fra le caselle colpite ci sarebbe anche quella di Theresa May, ministro dell'Interno. Non è chiaro a quale tipo di materiale abbiano avuto accesso i pirati informatici, ma il fatto non è stato classificato come minaccia alla sicurezza.