Haaretz: "La Siria ha usato armi chimiche contro l'Isis"

Kerry a Ginevra per la tregua ad Aleppo - Intanto proseguono gli sforzi diplomatici. Il segretario di Stato Usa, John Kerry, è a Ginevra per discutere con l'inviato dell'Onu Staffan de Mistura e con i ministri degli Esteri di Giordania e Arabia Saudita per ristabilire il cessate-il-fuoco in Siria e soprattutto ad Aleppo.



"Discutiamo direttamente con i russi - ha detto Kerry - Auspichiamo di fare dei progressi. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha fatto appello per una cessazione delle ostilità in tutto il Paese e ha anche chiesto che gli aiuti umanitari possano accedere a tutte le zone del Paese". Attualmente, in Siria, è in vigore un "congelamento" delle ostilità da cui è stata esclusa Aleppo.



Raid della Coalizione nel Nord della Siria: uccisi 63 jihadisti - E' di 63 militanti dell'Isis uccisi il bilancio di due giorni di bombardamenti compiuti nel nord della Siria dall'artiglieria turca e dai droni della Coalizione internazionale a guida Usa. Lo riferisce l'agenzia statale turca Anadolu, secondo cui 29 jihadisti sono morti in raid compiuti oggi da quattro droni MQ-1 Predator della Coalizione, decollati dalla base aerea di Incirlik, nel sud della Turchia. Altri 34 erano rimasti uccisi domenica in bombardamenti dell'artiglieria di Ankara dalla provincia sudorientale di Kilis, colpita nelle ultime settimane da ripetuti attacchi a colpi di mortaio.