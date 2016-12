Ha un nome il killer di Osama Bin Laden Rob O'Neill: "L'ho colpito 3 volte alla testa"

Per tre anni è stato "The shooter". Ora l'uomo che la notte del primo maggio del 2011 sparò e uccise Osama Bin Laden in Pakistan si rivela al mondo. E' Rob O'Neill, 38enne statunitense proveniente dal Montana. L'ex Navy Seal racconta in un'intervista di aver colpito tre volte alla testa, nel compound di Abbottabad, il numero uno di Al Qaeda.