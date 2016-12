Ha 26 anni ed è molto malato: offre le sue scarpe di marca per un trapianto

Ha 26 anni e i suoi reni funzionano poco e male. Il trapianto per lui non arriva: lo aspetta da sette anni. Matt Neal, 26 anni, del Michigan, in dialisi, è in condizioni sempre più difficili dopo essere stato colpito dalla sindrome di Berger. Così ha lanciato sul web la sua proposta: offre le sue costose scarpe Yezzy Boots in cambio di un rene.

Matt è proprietario di un paio di quelle costose scarpe, messe in vendita in edizione limitata, disegnate da Kanye West. E ha deciso di giocare anche questa carta. "La gente scherza spesso - ha scritto su Facebook - dicendo che darebbe un rene in cambio di un paio di Yezzy. E' la loro occasione: io ho 26 anni e due reni che non funzionano quasi più".



In effetti, la sindrome di Berger sta minando pesantemente la sua salute: il giovane è in dialisi e i suoi reni stanno cedendo pericolosamente. E quella frase scherzosa che tanti pronunciano con leggerezza gli offre lo spunto per un'ultima disperata richiesta d'aiuto.