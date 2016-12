H.Clinton: no abolizione pena morte

La pena di morte non dovrebbe essere abolita ma è uno strumento che dovrebbe essere usato in modo più giudizioso, "molto limitato e raro". Lo afferma Hillary Clinton, la candidata democratica che potrebbe correre per la Casa Bianca, esprimendosi per la prima volta sull'argomento. La posizione di Hillary è in contrasto con l'ala più liberale del suo partito e con Bernie Sanders, suo rivale democratico che si oppone alla pena di morte.