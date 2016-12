H.Clinton elogia islamici americani

I musulmani americani "sono la nostra linea di difesa migliore". Lo ha detto Hillary Clinton durante il dibattito tv tra i candidati per la nomination democratica alla Casa Bianca, specificando che "certi commenti che sento dai repubblicani sono non solo vergognosi ma anche pericolosi". La Clinton ha invece difeso la scelta di Barack Obama di non intervenire in Siria cogliendo la "importante opportunità" offerta dalla Russia di mediare con Assad.