H.Clinton:Bill vice? Ci ho pensato

Hillary Clinton, la candidata democratica alla Casa Bianca, scherza sulla possibilità di avere il marito ed ex presidente Bill Clinton come vicepresidente: "Sarebbe bravo ma non può: la Costituzione lo vieta", ma "ci ho pensato". La Clinton è quindi passata all'attacco di Donald Trump, magnate del real estate e candidato repubblicano: "Ha detto molte cose, ma non ha proposto alcuna politica".