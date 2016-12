H.Clinton: bene lavoro di Obama

"Il presidente Obama non ha il riconoscimento che si merita per quello che ha fatto. Io voglio costruire a partire dal progresso da lui segnato, ma voglio andare oltre". Così Hillary Clinton, candidata per la nomination democratica nel corso di un'intervista. Rispondendo a una domanda sui suoi legami con Wall Street la Clinton ha quindi aggiunto: "Chiunque pensi di influenzare ciò che farò non mi conosce molto bene".