H. Clinton attacca i repubblicani

Duro affondo sul tema fiscale di Hillary Clinton contro i repubblicani. In piena campagna elettorale per le presidenziali 2016 americane, la candidata democratica attacca: "Non lascerò che distruggano i nostri progressi e che concedano vantaggi fiscali alle multinazionali e ai più ricchi". Secondo Hillary Clinton infatti non c'è nessun motivo per cui "un insegnante o un infermiere debbano pagare tasse più alte rispetto a un manager".