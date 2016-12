Guinea, guarita l'ultima malata di Ebola E' Nubia, una bambina di 21 giorni

"Nubia è nata da una nostra paziente, subito deceduta - dice Laurence Sailly, coordinatore Msf dell'emergenza in Guinea -. Alla nascita Nubia è risultata positiva al test, ma ha risposto bene alle cure ricevute. Siamo felici che sia risultata negativa agli ultimi test, le sue condizioni stanno migliorando, ma essendo la prima neonata a guarire dall'Ebola, continuerà a ricevere supporto medico specialistico prima di tornare a casa".



Scatta ora un conto alla rovescia: se entro 42 giorni non saranno segnalati altri casi, l'epidemia sarà ufficialmente dichiarata finita. "Il governo e le comunità hanno lavorato duramente insieme a noi per arrivare a questo risultato - dice ancora Sailly -. Ma dobbiamo restare vigili per eventuali nuovi casi, affinché tutto ciò che abbiamo costruito non venga distrutto".



Quella che è stata affrontata in questi anni è stata è la peggiore epidemia di Ebola della storia. Secondo agli ultimi dati dell'Oms, si sono registrati 11.300 decessi su quasi 29mila casi, soprattutto nei Paesi dell'Africa occidentale, Guinea, Liberia e Sierra Leone. Msf è stata in prima linea nella lotta contro l'Ebola fin dall'inizio dell'epidemia. Nei tre Paesi più colpiti lavorano ancora 75 operatori internazionali di Medici senza frontiere e circa 1.024 nazionali.