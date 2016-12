Guinea, affonda piroga: 9 morti

Sono almeno nove le persone morte e decine quelle disperse in Guinea a causa del naufragio di una piroga stracolma di persone. "Una piroga con 69 passeggeri a bordo che ha lasciato il porto di Farmoriah verso il mercato settimanale di Benty si è capovolta in mare vicino al porto di Benty, causando la morte di 9 persone. Diciotto sono i sopravvissuti", si legge in un comunicato dell'Agenzia nazionale della navigazione marittima letto in tv.