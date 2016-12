Guerra civile in Ucraina, torture e detenzioni arbitrarie illegali effettuate da entrambe le fazioni

Cosa accade realmente Secondo quanto riportato, le detenzioni e le torture avverrebbero segretamente e sarebbero colpevoli entrambe le fazioni. Dopo l’adesione della Crimea alla Russia, l’Ucraina si è spaccata in due fazioni , chi sosteneva il governo di Kiev e chi invece voleva l’annessione a Mosca. Per tutto il 2015 e nella prima metà del 2016 c’è stata quindi questa escalation di arresti, prigionie e maltrattamenti da entrambe le parti.

La storia di VadimIl 39enne stava tornando a casa, a Donetsk, capitale dell’omonima Repubblica Popolare e tana dei filo-russi. Salito su un pullman a Slovyansk, cittadina sotto il controllo del governo ucraino, è stato sequestrato ad un checkpoint controllato da alcuni fedeli a Kiev. Vadim è stato quindi portato in una prigione segreta dove è stato detenuto, interrogato e torturato per tre giorni prima di essere trasferito in un’altra località di prigionia nascosta. Dopo sei settimane in cui il 39enne ha continuato a subire maltrattamenti ed è stato tenuto in isolamento totale dal mondo esterno, è stato finalmente liberato.